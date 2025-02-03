Швеція не знайшла доказів диверсії стосовно пошкодження кабелю зв'язку Латвія-Швеція

Прокуратура Швеції не знайшла доказів умисного пошкодження телекомунікаційного кабелю Латвія-Швеція.

"Слідство зараз чітко показує, що ніякої диверсії не було. Ми вважаємо, що пошкодження кабелю передавання даних пов'язане з поганими погодними умовами, а також із неадекватним обладнанням судна і відсутністю в персоналу навичок мореплавства", - заявив прокурор Матс Люнквіст у понеділок виданню Aftonbladet.

За його словами, розслідування підтвердило, що відповідальним за пошкодження кабелю є затримане владою судно Vezhen.

Швеція звільнила вантажне судно Vezhen, яке було затримано минулого тижня і підозрювалося в пошкодженні кабелю передання даних.

26 січня в Балтійському морі між Вентспілсом і Готландом було пошкоджено підводний кабель зв'язку між Швецією і Латвією.

Силові структури Швеції 27 січня затримали судно, яке ходить під мальтійським прапором і експлуатується болгарською компанією.

Болгарська компанія від самого початку заперечувала диверсію і заявила, що якір випадково впав за складних погодних умов.