Ще на 11 напрямках окупанти продовжують атакувати – Генштаб

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових ще на 11 напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

Так, на харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Ворог 18 разів атакував українські укріплення на куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На лиманському напрямку за день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На краматорському напрямку українські війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

На торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.

На оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.

На придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по району Херсона.

Крім того, Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. В неділю українські військові відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій українських військ (в тому числі 2 - із РСЗВ).