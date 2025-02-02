Інтерфакс-Україна
Події
21:53 02.02.2025

Операції з вибухами в ТЦК курують російські спецслужби - ЦПД

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Операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби РФ, а паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні, повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури гру рф та фсб рф", - написав він в телеграмі.

Коваленко також відзначив, паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. "Але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", - додав він.

 

 

Теги: #фсб #цпд #тск

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