Операції з вибухами в ТЦК курують російські спецслужби - ЦПД

Операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби РФ, а паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні, повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури гру рф та фсб рф", - написав він в телеграмі.

Коваленко також відзначив, паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року. "Але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", - додав він.