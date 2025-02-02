Драпатий: Вбивства військових у тилу - червона лінія, яку не можна перетинати

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК та закликав громадян не толерувати подібні злочини.

"Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", - написав він у телеграм-каналі.

Драпатий заявив, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК.

"Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", - застеріг від такого розвитку подій командувач Сухопутних військ.

У своєму дописі він акцентував: "Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили".

Водночас критичний допис у соцмережі X зробила народна депутатка Мар'яна Безугла, зауваживши, що до роботи ТЦК є питання. "Хто особисто тягнув за руку десятки полковників ТЦК брати хабарі і відмазувати своїх? Забирати людей з оборонних підприємств, знаючи про їхню важливість? Мобілізувати алкоголіків для звіту? Хто? Це не щодо вбивства, а щодо "чесних військових в ТЦК, яких примушують займатися мобілізацією", - написала вона 1 лютого, реагуючи на повідомлення про вбивство військовослужбовця ТЦК.

Як повідомляла пресслужба Сухопутних військ, 1 лютого невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена». Згодом чоловіка, який напав на військового ТЦК, було затримано.