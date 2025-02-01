На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК

На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК, повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

"Завдяки оперативним діям правоохоронців нападник та призваний військовослужбовець вже затримані, зброя знайдена. Правоохоронними органами порушені відповідні кримінальні справи та тривають слідчі дії", - повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у фейсбуці .

Як повідомлялося, у суботу, 1 лютого, невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру.