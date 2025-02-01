Інтерфакс-Україна
Події
11:53 01.02.2025

Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

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Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру, командування Сухопутних військ ЗСУ вимагає термінового розслідування, повідомила пресслужба Сухопутних військ.

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", - говориться у повідомленні пресслужби Командування Сухопутних військ у телеграм у суботу.

Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

На місці події працюють правоохоронні органи. У Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена»

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - зазначено у повідомленні.

Теги: #пирятин #сухопутні_війська

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