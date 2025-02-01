Інтерфакс-Україна
Події
21:58 01.02.2025

В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня

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В Одесі 19 памʼяток архітектури пошкоджено внаслідок ракетного удару 31 січня
Фото: https://t.me/truonline

У результаті ракетної атаки в п'ятницю, 31 січня, в Одесі пошкоджено 19 памʼяток архітектури, у зв'язку з цим до міста має прибути місія UNESCO, повідомив мер Генадій Труханов.

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"Щойно наші спеціалісти закінчили обстеження усіх пошкоджених памʼяток архітектури в історичному центрі міста. Усього 19 памʼяток архітектури отримали ушкодження різного ступеня", - проінформував міський голова у своєму телеграм-каналі.

Труханов наголосив: "Маємо вже реакцію від UNESCO, та чекаємо найближчим часом місію в Одесі".

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Як повідомлялося, об’єктом ракетної атаки росіян 31 січня був «Історичний центр Одеси», внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними одеського видання "Думська", від вибуху постраждав готель "Брістоль". Міський голова Генадій Труханов повідомив про багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО і ушкоджені будівлі, які знаходяться під підсиленим захистом.

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Теги: #пошкодження #памятки #одеса

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