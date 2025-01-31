База загонів швидкого реагування УЧХ втретє зазнала обстрілу з боку РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) повідомив про третій обстріл з боку Російської Федерації бази загонів швидкого реагування у Слов’янську (Донецька область).

"22 січня, під час чергового обстрілу росією, втретє була пошкоджена база загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, які працюють у рамках місії «Схід». Орендовану офісну будівлю було обстріляно безпілотним літальним апаратом", - написав УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

На момент інциденту на базі перебувала команда ротації волонтерів місії «Схід» у складі 11 осіб. Ніхто з волонтерів не постраждав, однак будівля та прибудинкова територія зазнали серйозних пошкоджень.

УЧХ нагадав, що обстріл приміщення гуманітарної організації – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права, яке забороняє напади на цивільні об’єкти та гуманітарні місії.

"Подібні обстріли ставлять під загрозу життя гуманітарних працівників, які щодня рятують інших, і створюють додаткові виклики у виконанні нашої діяльності. Український Червоний Хрест категорично засуджує ці дії та наголошує на важливості дотримання правил ведення війни", - підкреслив УЧХ.