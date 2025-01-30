Інтерфакс-Україна
Події
11:15 30.01.2025

Мінкультури внесло російського актора Джигурду до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

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Міністерство культури і стратегічних комунікацій України включило російського актора Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов актор театру і кіно Микита Джигурда.

Зазначається, що він бере активну участь в антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії РФ проти України.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 240 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

Теги: #джигурда #мінкультури #нацбезпека

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