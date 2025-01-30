Одна людина загинула в Сумах внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку - ОВА

Одна людина загинула внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку, повідомляє Сумська ОВА в Телеграм.

"Сьогодні в результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється. На місці влучання працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33307