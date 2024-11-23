Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

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Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, необхідно почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни, це можливо буде в січні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", - сказав Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.

Він також додав, що "не хотів, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда".

Водночас президент наголосив, що глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію.

"Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну - ІФ-У). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", - зазначив Зеленський.