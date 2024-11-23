Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни
Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, необхідно почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни, це можливо буде в січні, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", - сказав Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.
Він також додав, що "не хотів, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда".
Водночас президент наголосив, що глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію.
"Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну - ІФ-У). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", - зазначив Зеленський.