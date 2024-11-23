Події

10:35 23.11.2024

Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

1 хв читати
Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

Енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України, пошкодженої через ворожі обстріли, повідомило Міністерство енергетики.

"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою. "Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - підсумував міністр.ліні

Теги: #живлення #заес #відновлення #лінія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 21.11.2024
Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

08:19 21.11.2024
ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли - Міненерго

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли - Міненерго

15:02 20.11.2024
"ДТЕК Київські регіональні електромережі" за 1000 днів війни відновило понад 10 тис. км ЛЕП

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" за 1000 днів війни відновило понад 10 тис. км ЛЕП

13:35 18.11.2024
A Development відновлює реалізацію флагманського проєкту Ріхерт&Парк

A Development відновлює реалізацію флагманського проєкту Ріхерт&Парк

11:51 18.11.2024
Енергетики повернули світло майже 150 тис. споживачів після масованого удару РФ у неділю - Міненерго

Енергетики повернули світло майже 150 тис. споживачів після масованого удару РФ у неділю - Міненерго

17:52 16.11.2024
Знову знеструмлено одну з двох ЛЕП до ЗАЕС через російські обстріли

Знову знеструмлено одну з двох ЛЕП до ЗАЕС через російські обстріли

21:07 15.11.2024
В "Енергоатомі" розцінили погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС як акт ядерного тероризму

В "Енергоатомі" розцінили погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС як акт ядерного тероризму

13:19 14.11.2024
Шмигаль запропонував партнерам створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення

Шмигаль запропонував партнерам створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення

10:04 14.11.2024
ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

09:50 14.11.2024
Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Графіки відключення е/е в суботу діятимуть з 8:00 до 22:00 для однієї черги - "Укренерго"

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

ОСТАННЄ

У РФ розхвалюють ракету "Орєшнік", щоб заохотити західне та українське самостримування, - ISW

У Бердянську пролунав вибух, попередньо - влучання по порту

Трамп розглядає кандидатуру колишнього глави розвідки на посаду спецпосланця США з питань України

У Херсонській області через російські обстріли п’ятеро поранених

У Сумській області збито девять ворожих "шахедів"

На Закарпатті через падіння каміння з гори зійшов з рейок електропоїзд

Ворог двічі вдарив по Нікополю

Окупанти за добу втратили 1420 осіб

РФ вивела шість ракетоносіїв у Чорне море

Росіяни обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є жертва і постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА