Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

Енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України, пошкодженої через ворожі обстріли, повідомило Міністерство енергетики.

"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас він наголосив, що ситуація на станції залишається загрозливою. "Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - підсумував міністр.ліні