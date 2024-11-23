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07:20 23.11.2024

Чехія продовжить надавати Україні непохитну підтримку всіх видів

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Чехія продовжить надавати Україні непохитну підтримку всіх видів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який прибув із візитом до Києва, запевнив у непохитній підтримці України і підтвердив плани про постачання 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року.

"Чехія продовжить надавати вам незмінну підтримку в усіх видах: військову, фінансову, гуманітарну, політичну та дипломатичну. Сьогодні ми обговорили подальші шляхи надання допомоги. Як ви знаєте, моя країна виступила з ініціативою щодо постачання боєприпасів", - сказав Липавський на прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

Міністр знову підтвердив, що до кінця року в межах ініціативи буде поставлено 500 000 великокаліберних снарядів в Україну.

"І ми не зупинимося на цьому. Ми розширимо цю ініціативу і надамо Збройним силам України необхідну підтримку", - запевнив він.

Також Ліпавський наголосив, що Чехія продовжить підтримувати зусилля України щодо вступу в ЄС і НАТО, а також надаватиме підтримку громадянському суспільству України та незалежним ЗМІ.

На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

25 червня прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив, що Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву.

У травні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що до кінця 2024 року Чехія планує передати Україні 500 тисяч великокаліберних боєприпасів.

У липні глава МЗС Ян Ліпавський підтвердив намір до кінця року доставити в Україну 500 000 боєприпасів.

 

Теги: #артснаряды #підтримка #чехія

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