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11:29 22.11.2024

Офіс президента працює в стандартному режимі

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Офіс президента працює в стандартному режимі

У п'ятницю Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога - будемо в укриттях", - повідомив Никифоров у коментарі журналістам.

Як повідомлялося, у Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада, народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.

Водночас працівники кількох державних відомств, розташованих в урядовому кварталі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що не отримували якихось спеціальних рекомендацій або попереджень щодо роботи в цю п'ятницю.

Теги: #урядовий_квартал #офіс_президента

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