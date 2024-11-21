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15:20 21.11.2024

Київ виділив 45 млн грн на співфінансування протезів для ветеранів у 2025 р.

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Київ виділив 45 млн грн на співфінансування протезів для ветеранів у 2025 р.

Київська міська рада доплачуватиме ще до 1,5 млн грн на додаток до 2 млн грн, передбачених державою на одну особу, під час закупівлі та встановлення протезів для захисників і захисниць України, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

"Київрада передбачила 45 мільйонів гривень на співфінансування протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності (для Захисників і Захисниць - ІФ-У). Захисники та Захисниці більше не будуть обмежені коштами, які виділяє на протезування держава, адже Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів, які мають високу функціональність та комфорт. Так, максимальна вартість, яку оплачує держава, – до 2 млн грн, Київ доплачуватиме ще до 1,5 мільйона гривень на одну людину", - сказала Хонда, слова якої наводить пресслужба КМДА в четвер.

За її словами, співфінансування відбуватиметься в рамках міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників і Захисниць України" на 2023-2025 роки.

Вона додала, що наразі порядок реалізації розробляється. З ним можна буде ознайомитися на "Порталі Захисників і Захисниць".

Теги: #київ #протези #ветерани #фінанси

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