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12:31 21.11.2024

Майже 60% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки - дослідження

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59,8% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки, свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.

Зокрема, на запитання, якої підтримки респонденти потребують нині найбільше, 59,8% відповіли, що матеріальної, 5,7% - інформаційної, 4,5% - освітньої, 8,7% - психологічної, 12,8% - медичної та 8,6% - юридичної.

На запитання, якими пільгами користуються респонденти та їхні рідні, 9,7% відповіли, що пільгами на навчання, 69,2% - комунальними субсидіями, 7,4% - грошовою допомогою, 30,6% - пенсією, 4,1% - психологічною реабілітацією, 12,6% - медичним обслуговуванням і 48,9% - безоплатним проїздом.

Також ветеранів попросили оцінити ступінь виконання державою зобов'язань перед ними. Зокрема, 26,9% заявили, що взагалі не виконує, 53% - скоріше не виконує, 12,2% - скоріше виконує, 1,1% - повністю виконує, а 6,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед іншого у респондентів запитали, чи поважає суспільство, на їхню думку, ветеранів. На що 2% відповіли, що однозначно поважає, 30,9% - скоріше поважає, 42,9% - скоріше не поважає, 15,5% - взагалі не поважає, а 8,6% не змогли визначитися з відповіддю.

Крім того, на запитання, чи хотіли б респонденти зайнятися власною справою/підприємництвом, 68,8% відповіли, що хотіли б, 9,4% - уже мають власну справу, 9,9% - заявили, що їм краще бути найманим працівником, 7,9% - не хотіли б, 4,1% - інше.

Онлайн-опитування проводили в жовтні-листопаді 2024 року серед 1025 ветеранів і ветеранок, серед яких були діючі військовослужбовці. Зазначено, що вимог до вибірки не встановлювали. Опитування є нерепрезентативним, але його мета – відобразити загальну проблематику цільової аудиторії.

Теги: #підтримка #ветерани

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