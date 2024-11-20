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19:18 20.11.2024

ДОТ оголосив закупівлі речового майна для ЗС України на наступний рік

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ДОТ оголосив закупівлі речового майна для ЗС України на наступний рік

Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив закупівлі речового майна для Збройних сил України на 2025 рік, повідомило Міністерство оборони України.

"Попереднє планування закупівель на 2025 рік - це крок до поліпшення ефективності забезпечення ЗСУ. Міноборони також проводить реформу речового забезпечення, впроваджує нові елементи спорядження та екіпірування, що відповідають вимогам сучасного бою", - наводяться в повідомленні на сайті відомства в середу слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Очікувана вартість закупівель - понад 2,5 млрд грн.

Наразі ДОТ уже оголосив закупівлі за такими товарами: шарф-труба літня; наколінники та налокітники тактичні бойові; костюм літній польовий; костюм літній польовий жіночий; штани до костюма літнього польового; сорочка бойова; черевики літні; кепі бойове; панама літня; килим спальний польовий ізоляційний; спальний мішок; матрац; подушка; ковдра.

Зазначається, що вперше закупівлі заявляються заздалегідь - це стало можливим завдяки спільній роботі ДОТ, Міністерства оборони України та ЗСУ.

"Довгострокове планування закупівель речового забезпечення особливо критичне в умовах ведення війни. Завдяки спільним зусиллям всіх дотичних органів забезпечення вдалось реалізувати такий підхід, що дозволяє постачальникам планувати виробничий цикл та менеджмент персоналу на весь рік. Це також допоможе залучити нових постачальників до закупівель, адже виробники можуть заздалегідь планувати постачання сировини та фурнітури для виготовлення речового майна. Також довгострокові підписані контракти нівелюють ризики несвоєчасності постачання. А відповідно – гарантії для військових, що від держави вони отримають повне базове забезпечення майном", - зазначила директорка програми речового забезпечення ДОТ Вікторія Виноградова.

Як повідомляється, напередодні Державний оператор тилу презентував ринку зміни та плани щодо закупівель речового забезпечення на 2025 рік. Зокрема, потенційні постачальники ознайомилися зі зміною умов контрактування та вимог кваліфікації, особливостями спрощених процедур та рамкових угод в оборонних закупівлях.

Також для зручності постачальників на сайті Держоператора розміщено календарний план закупівель до кінця 2024 року за всіма трьома напрямами. Тепер компанії зможуть заздалегідь бачити терміни початку закупівлі та постачання. Головна мета - дати потенційним постачальникам для ЗСУ час, щоб краще підготуватися до закупівель.

Зазначається, що у 2025 році ДОТ має намір сфокусуватися над локалізацією виробництва речового забезпечення.

 

 

Теги: #дот #забезпечення

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