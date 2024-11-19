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22:28 19.11.2024

Україна не прийме жодних угод "земля в обмін на мир" – Сибіга

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Україна не прийме жодних ініціатив, які передбачають компроміси щодо суверенітету або територіальної цілісності, підкреслив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Коли стикаєшся з таким жорстоким і беззаконним режимом, як путінська Росія, альтернативи миру через силу бути не може. Україна не прийме жодних ініціатив, які передбачають компроміси щодо нашого суверенітету або територіальної цілісності", - сказав Сибіга під час виступу на засіданні Комісії з питань безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.

Глава МЗС знову наголосив, що Україна не прийме жодних ініціатив, розроблених без участі Києва, і нічого щодо України не має вирішуватися без України.

"Ми не приймемо жодних угод "земля в обмін на мир". Такі ідеї означають лише те, що мільйони людей залишаться в руках агресора і піддадуться геноциду, тортурам і пригніченню", - заявив міністр.

Ба більше, як вказав очільник української дипломатії, винагорода Росії територіальними надбаннями не відновить мир, а навпаки, спровокує подальшу агресію.

"Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не працюватиме зараз", - сказав він.

Також глава МЗС України наголосив, що альтернативи Плану Перемоги, запропонованому президентом України Володимиром Зеленським, бути не може, і що РФ не демонструє наміру відновити мир.

"Натомість вона продовжує говорити мовою ультиматумів і атакувати Україну вдень і вночі. Тільки сильні та рішучі кроки змусять агресора погодитися на справедливий мир. Ми маємо підняти ціну за цю війну для Путіна до того рівня, коли він зрозуміє, що не може продовжувати свою агресію", - закликав Сибіга.

Також він наголосив, що "український народ платить найвищу ціну за цю війну, однак ціна умиротворення буде ще вищою".

"Ось чому нам потрібен справжній мир, а не мир за будь-яку ціну", - закликав Сибіга.

Теги: #мід #мир #території

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