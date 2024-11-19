Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч у Вашингтоні з сенаторами США Ліндсі Гремом (Республіканська партія) і Річардом Блюменталем (Демократична партія).

"У мене була гарна і змістовна зустріч із сенаторами Ліндсі Гремом від Республіканської партії та Річардом Блюменталем від Демократичної партії, щоб подякувати за непохитну двопартійну підтримку в Сенаті США і поділитися останніми новинами", - написав Сибіга в соцмережі Х.

За словами міністра, вони "обговорили шляхи просування міцного і взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства".