Події

21:25 19.11.2024

Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч у Вашингтоні з сенаторами США Ліндсі Гремом (Республіканська партія) і Річардом Блюменталем (Демократична партія).

"У мене була гарна і змістовна зустріч із сенаторами Ліндсі Гремом від Республіканської партії та Річардом Блюменталем від Демократичної партії, щоб подякувати за непохитну двопартійну підтримку в Сенаті США і поділитися останніми новинами", - написав Сибіга в соцмережі Х.

За словами міністра, вони "обговорили шляхи просування міцного і взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства".

 

 

 

Теги: #партнерство #сша #мзс

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