"Київтеплоенерго" відремонтувало понад 50% запланованих до ремонту у 2024р 1300 будинкових лічильників тепла

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) з початку 2024 року відремонтувало 670 будинкових лічильників тепла і планує провести ремонт ще 630 одиниць до кінця року.

"До кінця року Київтеплоенерго відремонтує 1,3 тис. будинкових приладів обліку тепла, що перебувають у його зоні обслуговування та зоні обслуговування ТОВ "Євро-Реконструкція", - повідомила компанія в телеграм-каналі у вівторок.

"У столиці 90% житлових будинків оснащені приладами обліку тепла, які, власне, є стартовим елементом подальших заходів з енергоефективності. Адже лічильник фіксує, скільки теплової енергії витрачено для обігріву будинку, і мешканці сплачують лише за фактично спожите. Далі, щоб зменшити ці витрати, можна встановити індивідуальний тепловий пункт, утеплити стіни, покрівлю, замінити вікна й двері тощо", - пояснив процитований КТЕ заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, залежно від типу та складності пошкодження приладів обліку їхній ремонт здійснюють або фахівці "Київтеплоенерго", або безпосередньо виробники обладнання.

Також КТЕ цього року здійснить метрологічну повірку 3,4 тис. будинкових лічильників. Фахівці вже перевірили коректність роботи понад однієї тисячі приладів.

Як пояснили в компанії, фінансування робіт з обслуговування пристроїв здійснюється за рахунок абонентської плати, яка є єдиним джерелом покриття витрат на ремонт і повірку, передбаченим чинним законодавством.

"Київтеплоенерго" реалізує програму ремонту будинкових приладів обліку вже 5-й рік поспіль. За цей час було відремонтовано понад 4 тис. та зроблено повірку понад 9,3 тис. приладів обліку.