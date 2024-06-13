"Київтеплоенерго" придбає 15 когенераційних установок сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд грн
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" визначило KTS ENGINEERING (Словаччина) переможцем тендеру на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок сумарною потужністю 40,5 МВт.
Згідно з оголошенням у системі електронних закупівель Prozorro, вартість угоди становитиме 1 млрд 125,376 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 1 млрд 262,402 млн грн.
Термін поставки дев'яти комплектів австрійських установок Jenbacher JMS 624 GS-N.L потужністю 4,5 МВт кожна і шести комплектів Jenbacher JMS 620 GS-N.L. потужністю 3,333 МВт кожна - до 31 грудня 2025 року.
Електричний ККД JMS 624, що працюють на природному газі, становить 46,9%, тепловий - 42,4%, JMS 620 - 45,4% і 43% відповідно.
У торгах також взяли участь RSE s.r.o., ДП "Автомоторс" і ТОВ "Цеппелін Україна".