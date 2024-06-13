Економіка

13:00 13.06.2024

"Київтеплоенерго" придбає 15 когенераційних установок сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд грн

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"Київтеплоенерго" придбає 15 когенераційних установок сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд грн
Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" визначило KTS ENGINEERING (Словаччина) переможцем тендеру на закупівлю 15 комплектів нових когенераційних установок сумарною потужністю 40,5 МВт.

Згідно з оголошенням у системі електронних закупівель Prozorro, вартість угоди становитиме 1 млрд 125,376 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 1 млрд 262,402 млн грн.

Термін поставки дев'яти комплектів австрійських установок Jenbacher JMS 624 GS-N.L потужністю 4,5 МВт кожна і шести комплектів Jenbacher JMS 620 GS-N.L. потужністю 3,333 МВт кожна - до 31 грудня 2025 року.

Електричний ККД JMS 624, що працюють на природному газі, становить 46,9%, тепловий - 42,4%, JMS 620 - 45,4% і 43% відповідно.

У торгах також взяли участь RSE s.r.o., ДП "Автомоторс" і ТОВ "Цеппелін Україна".

 

Теги: #prozorro #київтеплоенерго

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