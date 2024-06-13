Економіка

09:43 13.06.2024

Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

3 хв читати
Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер на 0,5-1 відсоткових пункту (в.п.) до рівня 13-12,5% річних, прогнозує більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів, однак низка їхніх колег очікують збереження ставки на нинішньому рівні 13,5%.

Зокрема, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський вважає, що хоча інфляція показує кращу динаміку, ніж прогнозував регулятор, а поточний розрив між нею та обліковою ставкою дає НБУ широкий простір для зниження ставки, центробанк утримається від різких кроків.

"Однак, на тлі підвищення тарифів, девальвації гривні та можливого підвищення податків, яке обговорюється, НБУ може утриматися від більш радикальних кроків і знизити ставку на помірні 50-100 базисних пунктів (б.п. - ІФ-У)", - сказав він у коментарі агентству.

На думку директора департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, амплітуда зниження може бути мінімальною - тобто 50 б.п., до 13%. "Оскільки активне зниження може додатково додати імпульс для посилення тиску на обмінний курс, а також послабити балансувальні фактори з підтримки макроекономічної стабільності", - вважає банкір.

Заступник голови правління Банку Кредит Дніпро з питань фінансових ринків Оксана Шведа також очікує зниження облікової ставки в четвер, посилаючись на сприятливі статистичні дані про динаміку інфляції.

На відміну від своїх колег, перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва схиляється до того, що регулятор збереже облікову ставку і ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на колишньому рівні - 13,5% річних.

Стримуючими факторами для зниження облікової ставки є показник інфляції в травні на рівні 0,6% з її подальшим прискоренням, погіршення прогнозу зростання економіки з 4,6% до 3%, а також девальвація гривні від початку року понад 6%, зазначила вона.

"На мій погляд, зараз стратегічно важливо зберегти, "закріпитися" на тих економічних показниках, які закладені в бюджет. Тому зниження або навіть підвищення облікової ставки порушить виконання цього завдання і навряд чи матиме достатньо аргументів", - вважає Дмитрієва.

"Однак не можна виключати й інший сценарій, що передбачає зниження облікової ставки в межах 1 п.п. - до 12,5%. Пояснити такий крок регулятора можна тим, що 6 червня було ухвалено Стратегію з розвитку кредитування", - додала вона.

Начальник управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банку Інна Провотар також очікує, що на найближчому засіданні правління Нацбанку з питань монетарної політики залишить облікову ставку без змін, як і дизайн монетарної політики.

"На попередньому засіданні регулятор ухвалив низку суттєвих змін, тому зараз триває період адаптації. Але до кінця року ми бачимо певний простір для подальшого пом'якшення процентної політики", - аргументувала Провотар.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також дотримується думки, що центробанк залишить облікову ставку без змін.

Щодо змін у дизайні монетарної політики, то Печерицин з Райффайзена допускає, що регулятор може вдатися до змін у зв'язку з обмеженим потенціалом зниження облікової ставки через ризик порушення макростабільності.

"(...) наприклад, подальше звуження спреду між обліковою ставкою і кредитами рефінансування, з одного боку, а також між (обліковою і - ІФ-У) ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатними - з іншого", - поділився думкою банкір.

"Зміни в операційному дизайні не виключені. Приміром, імовірне чергове зниження спреду між ставками депозитних сертифікатів овернайт і 3-місячних", - припустив Красовський з Правекс Банку.

"Так, зміни можливі. Наприклад, за строковими депозитними сертифікатами: з одного боку, цей інструмент у робочому стані, але ми спостерігаємо протягом травня-червня поступове скорочення обсягів", - зазначила Шведа з Банку Кредит Дніпро.

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Нацбанк із 3 червня того року підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних і утримував її на цьому рівні до 27 червня 2023 року. Відтоді НБУ ще шість разів знижував ставку, востаннє - з 26 квітня на 1 в.п. і один раз, наприкінці січня цього року, залишив її незмінною.

Теги: #облікова_ставка #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 07.06.2024
В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

13:07 06.06.2024
У п'ятницю в західних, Житомирській і Вінницькій областях грози та град - Укргідрометцентр

У п'ятницю в західних, Житомирській і Вінницькій областях грози та град - Укргідрометцентр

12:32 06.06.2024
Найближчими днями в західних, центральних і північних областях України дощі та грози

Найближчими днями в західних, центральних і північних областях України дощі та грози

13:29 05.06.2024
Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

13:25 06.05.2024
Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

14:19 25.04.2024
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

20:46 24.04.2024
Більшість банкірів очікують зниження облікової ставки НБУ на 0,5 п.п.

Більшість банкірів очікують зниження облікової ставки НБУ на 0,5 п.п.

10:11 24.04.2024
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

15:34 11.04.2024
НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

14:17 14.03.2024
НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

ОСТАННЄ

YASNO у 2023 р. збільшила обсяг постачання е/е на 1 млрд кВт-год - СЕО компанії

"Укрзалізниця" підкріпила меморандумом домовленість з ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів

DFC повідомила про нові програми страхування політичних ризиків в Україні

Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

"Укрфінжитло" та Японія співпрацюватимуть для розвитку доступного житла в Україні

Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

Скорочення графіка відключень е/е "Укренерго" пояснило відсутністю світла у багатьох споживачів через негоду

Україна виробляє military-tech у десять разів дешевше за найближчі аналоги з країн НАТО - CEO Roboneers

Notus Energy побудує ВЕС 300 МВт в Одеській області

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА