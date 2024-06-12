Скорочення графіка відключень е/е "Укренерго" пояснило відсутністю світла у багатьох споживачів через негоду

НЕК "Укренерго" пояснило скорочення на дві години часу застосування графіків погодинних відключень відсутністю світла у значної частини споживачів через негоду.

"Причина (скорочення ГПВ) - знеструмлення значної частини споживачів через негоду", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, напередодні оператори системи розподілу "Миколаївобленерго" і "Полтаваобленерго" повідомили про перенесення початку застосування графіків погодинних відключень у середу з 15:00 на 17:00. Таким чином, вони плануються з 17:00 до 23:00.

За даними "Укренерго", на ранок середи без світла через несприятливі погодні умови було майже 240 населених пунктів у шести областях, зокрема Київ.