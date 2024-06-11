Група СБ та уряд України планують програму Renew Ukraine для розвитку ВДЕ - профільний директор IFC на URC-24

Група Світового банку (СБ) та уряд України планують створити спільну програму Renew Ukraine для розвитку відновлюваної енергетики, повідомила директор з питань енергетики, інфраструктури та гірничодобувної промисловості в Європі й Латинській Америці IFC Шеріл Едлсон Ханвей.

"Найцікавіше, що ми зараз робимо, це те, що наша група Світового банку створює програму з урядом України Renew Ukraine. Ми плануємо це зараз. Ми хочемо створити базу, на основі якої ми зможемо будувати системи відновлюваної енергетики", - сказала вона під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

Ханвей також зазначила, що необхідно масштабувати проєкти відновлюваної енергетики в Україні, для чого треба залучити більше приватних компаній.

Водночас, за її словами, це потребує прозоріших і зрозуміліших форм підтримки замість "зелених" тарифів, зокрема змін на ринку.

Вона додала, що наразі група Світового банку, яка готова й надалі підтримувати "зелену" трансформацію України, зокрема, веде переговори з НЕК "Укренерго" та приватними організаціями щодо розвитку систем накопичення енергії.