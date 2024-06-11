Економіка

12:14 11.06.2024

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

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Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на церемонії відкриття Конференції з відновлення в Берліні, заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

За його словами, одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація, яка здатна вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову "зелену" енергію.

"У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року", - заявив він.

Водночас, як наголосив Зеленський, "потрібно говорити не тільки про перспективу, потрібно вирішити проблеми сьогодні".

"Сьогодні йде війна. Сьогодні (потрібно побудувати до 1 гігавата потужності - ІФ-У) і ще 4 гігавати в найближчі роки", - сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що вже в межах поточної конференції Україна підпише перший відповідний контракт. Також Україна, за його словами, просить у цьому питанні максимального лідерства Німеччини, насамперед для експорту, кредитного фінансування проєктів і європейської експертизи, реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами.

"Це те, що захистить обидві наші країни", - підсумував він.

Теги: #берлін #енергетика #зеленський

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