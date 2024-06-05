Економіка

18:55 05.06.2024

"Укренерго" на четвер знову встановило ліміти споживання е/е для кожного регіону на всю добу

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"Укренерго" на четвер знову встановило ліміти споживання е/е для кожного регіону на всю добу

НЕК "Укренерго" на четвер, 6 червня, встановила ліміти споживання для всіх регіонів з 00:00 до 24:00, пояснюючи це дефіцитом ресурсу в енергосистемі.

Для дотримання лімітів оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) застосовуватимуть графіки погодинних відключень, повідомляють в оновленні "Укренерго" в телеграмі в середу ввечері.

Перевищення лімітів споживання е/е може спричинити застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів, попередила НЕК.

Теги: #укренерго

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