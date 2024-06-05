Під аварійні відключення через перевищення лімітів у вівторок потрапили 15 областей і Київ - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" через значне перевищення регіонами доведених їм лімітів у вівторок загалом кілька годин застосовувала аварійні вимкнення е/е та, зокрема, жорсткі спецграфіки аварійних відключень у 15 областях та у Києві, випливає з її повідомлення в телеграм-каналі у середу.

Згідно з цією інформацією, аварійні вимкнення застосувалися в той чи інший час у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Харківській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Волинській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Тернопільській, Сумській областях і в Києві. Необхідність їхнього застосування для частини областей виникла о 14:21, після цього аварійні відключення в одних областях межували з їхнім скасуванням і черговим оновленням в інших, і лише о 0:57 всюди вдалося повернутися до графіків погодинних відключень (ГПВ).

У середу оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) вкотре звертаються до своїх споживачів із закликом дуже дбайливо користуватися електроенергією, щоб залишатися в межах лімітів і, відповідно, отримувати ресурс за ГПВ та уникнути застосування непрогнозованих і безстрокових графіків аварійних відключень (ГАВ), а тим більше спецграфіків аварійних відключень (СГАВ), за яких знеструмлюється навіть критична інфраструктура.

Зокрема, як повідомило "Прикарпаттяобленерго" в телеграм-каналі у середу, у вівторок область перевищила ліміти на 15%, що й призвело до аварійних відключень.

"Миколаївобленерго" також звертає увагу, що не можна після повернення світла вмикати одразу всі електроприлади. "Розуміємо, що коли дають світло, так і не терпиться одразу все увімкнути. Але навіть з відключеними чотирма з шести черг ГПВ ми перевищуємо ліміти!!! Будь ласка, споживачі заживлених черг - заощаджуємо, інакше доведеться вводити ДАЗВ і СГАВ, а вони безстрокові", - написав мережевий оператор у телеграм-каналі.

"Укренерго" зі свого боку також додало, що у вівторок з 22:00 до 24:00 за запитом компанії було активовано аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі, але й це не допомогло уникнути аварійних відключень.

Своєю чергою імпорт здійснюється на досить високому рівні - його обсяг протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови становитиме 27044 МВт-год, що майже на 13% більше за вчорашній показник. Рекордним, принаймні, для цього року поки що залишається показник понеділка, коли імпорт становив 27178 МВт-год. Водночас, імпортної е/е також не вистачає для покриття дефіциту.