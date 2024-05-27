"Метінвест" у рамках "Сталевої мрії" представив проєкт відновлення мікрорайону в Бахмуті

"Метінвест-СМЦ", збутова компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", розробила проєкт мікрорайону для зруйнованого росіянами Бахмута в рамках концепції оновлення України "Сталева мрія".

Згідно з інформацією компанії, проєкт представили керівник проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ" Тетяна Скрипка та заступник голови Бахмута Олександр Марченко.

Водночас уточнюється, що проєкт відновлення мікрорайону Ювілейний у Бахмуті - один із найбільших в Україні, оскільки розрахований на понад 17 тис. жителів - близько чверті населення міста, яке жило в місті до війни.

Концепція проєкту ґрунтується на ідеї "міста 15 хвилин" - сучасний простір із житлом, зонами відпочинку та безбар’єрним середовищем. Проєктувальники також створили умови для залучення містян до економічної та соціальної активності.

"Ми спиралися на концепцію "міста 15 хвилин". Усе має бути в доступі – й робота, й відпочинок, і розваги. Запропонували відійти від суто спальних кварталів і додати бізнес, а також активності, що можуть залучити молодь", - зазначила Скрипка.

Загальна площа кварталу - близько 87 га. Планується, що забудова займе близько 23 га, зелені зони - понад 47 га. Проєкт передбачає відмову від висотного житла на користь будинків на один-шість поверхів. Житлова забудова сконцентрується в центрі мікрорайону, а за його периметром розмістяться зони відпочинку та розваг.

Ядром мікрорайону стане площа, на якій будуть торговельні центри, кінотеатр, дитячі кімнати, прогулянкова зона з ресторанами, кафе і магазинами. Окреме місце - для ярмарку, куди зможуть приїжджати жителі навколишніх сіл і фермери.

Крім того, в центрі площі заплановано розмістити університетський комплекс, а також офіси та готелі для інженерів, архітекторів та інших фахівців, які працюватимуть над відновленням мікрорайону. А згодом там можуть розміститися бізнеси.

У проєкті враховано транспортну доступність, додано велосипедні доріжки. Окремо передбачено систему укриттів у будинках і публічних просторах.

У пресрелізі зазначається, що за підсумками другого Українського будівельного конгресу проєкт здобув перемогу в номінації "Внесок у майбутнє України" на головну архітектурно-будівельну премію України "Творець року".

За словами заступника голови Бахмута Олександра Марченка, громада зараз шукає донорів для відновлення міста, а співпраця з "Метінвестом" дає змогу прискорити цей процес, оскільки компанія пропонує набір готових рішень.

Цієї осені адміністрація Бахмута планує взяти участь у форумі Rebuild Ukraine у Польщі та зустрітися з донорами. Там необхідно показати готовий проєкт, який потребує не лише розроблення проєктної документації, а й узгодження плану відновлення з місцевими жителями на громадських слуханнях.

Бахмут став другим містом, для якого команда "Сталевої мрії" розробила проєкт відновлення. У 2023 році фахівці спроєктували для Маріуполя цілий квартал, який можна відбудувати, використовуючи готові металеві рішення.

Концепцію оновлення країни "Сталева мрія" "Метінвест-СМЦ" представив у травні 2023 року. Фахівці розробили 13 типів будівель, зокрема житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, спортивні комплекси тощо. Загалом це понад 200 проєктних рішень. Усі вони можуть адаптуватися до конкретних громад. "Метінвест" також використовував prefab-рішення і такі елементи, як модуль, металевий каркас і платформа. Вони дають змогу швидко зводити будівлі та масштабувати їх під конкретні запити. Усі проєктні роботи виконуються безоплатно.

За словами Скрипки, протягом літа-осені планується реалізувати ще два такі проєкти, а загалом по допомогу до "Сталевої мрії" звернулися представники 10 громад. Зокрема, запити надходять із Херсона, Миколаєва, Одеси, Донецької області, а також із Чернігівської області, де проєкти відбудови реалізовуватимуться у співпраці з Данією.

"Ми також постійно перебуваємо в контакті з різними громадами, тому коли дізнаємося, що в когось є проблеми з просторовими планами, допомагаємо. Також під час Українського будівельного конгресу ми розіграли два сертифікати на розроблення просторових планів для зацікавлених громад з Асоціації малих міст України. Загалом подалися 33 громади з різних областей, жеребкуванням обрано дві – Тростянецьку та Глухівську з Сумської області", - сказала Скрипка.

Поки що масштабні проєкти з відновлення кварталів у Маріуполі та Бахмуті перебувають на етапі громадського обговорення. Команда "Сталевої мрії" паралельно працює над реалізацією менших проєктів. Так, у співпраці з міжнародним фондом планується будівництво п'яти сталевих шкіл за модульною технологією в Київській, Миколаївській і Херсонській областях. Уже триває виробництво металевих конструкцій.

"Ця технологія ідеально підходить для деокупованих територій, адже модульні конструкції – це напівфабрикат: каркас виготовляють на заводі, потім доставляють на місце, а після монтажу залишаються лише внутрішні роботи та благоустрій території. Очікуємо, що 1 вересня деякі з них уже відкриються для учнів. Також із військовими працюємо над проєктом укриття постійного перебування з усіма потрібними комунікаціями. Згодом його можна буде використовувати в цивільному житті – для шкіл та садочків", - каже керівник проєктного офісу будівельного сектору "Метінвест-СМЦ".

При цьому зазначається, що концепцією "Сталевої мрії" зацікавилися в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. На початку травня відбулося перше засідання робочої групи з фахівцями у сфері архітектури та містобудування, представниками органів контролю. Там обговорювали питання внесення проєктів "Сталевої мрії" до державної бази проєктів повторного використання. Наразі діє платформа Dream, куди підвантажуються такі проєкти. І громади можуть ними безплатно користуватися, залучаючи лише частину своїх коштів, а також державну чи донорську допомогу.

"Така база проєктів дасть змогу громадам заощадити близько 9-12 місяців роботи, а також чималі гроші на оплату проєктних робіт. Наразі у співпраці з Мінвідновлення проводимо аналіз і експертне оцінювання проєктів "Метінвесту" на відповідність усім вимогам. Очікуємо, що після цього їх внесуть до каталогу. Зараз там представлені лише підземні укриття, тож ініціатива тільки набирає обертів", - резюмувала Скрипка.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".