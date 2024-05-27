Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, 20% сільгоспземель - під окупацією - Мінагрополітики

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією, повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак.

"Унаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак, питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників актуальне як ніколи", - процитувала пресслужба Мінагрополітики його виступ під час онлайн-воркшопу щодо фінансування малих і середніх агровиробників.

Він нагадав, що Державний аграрний реєстр і Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені для розв’язання цієї проблеми.

Член правління Фонду часткового гарантування кредитів Інесса Андрієтті розповіла, що опитування понад 2 тис. малих фермерів показало, що більшість планує розширити виробництво й залучити інвестиції. 56% агровиробників мають намір збільшити площі, 53% - отримати кредити на купівлю землі.

"Ці дані свідчать про високий попит на гарантії нашого фонду серед аграріїв", - зазначила Андрієтті.

За інформацією голови правління фонду Олега Приходька, фонд активно співпрацює з трьома банками й планує залучати нові фінансові установи, що значно розширить можливості кредитування більшої кількості зацікавлених аграріїв.

Як повідомлялося, Київська школа економіки (KSE) оцінює збитки, завдані українському агросектору, у більш ніж $80 млрд. Втрати включають знищену агротехніку на суму $5,8 млрд, збитки від втрати готової продукції на $1,97 млрд й пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд.