Економіка

11:32 22.05.2024

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

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"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 07:00 до 20:00 середи, 22 травня.

"Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився", - повідомив системний оператор у середу.

У НЕК звернулися з проханням до споживачів за можливості перенести заплановане на вечір або ніч користування енергоємними приладами на денні години.

Водночас увечері графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів із 20:00 до 24:00.

Теги: #скасування #обмеження #електроенергія

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