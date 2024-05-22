"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 07:00 до 20:00 середи, 22 травня.

"Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився", - повідомив системний оператор у середу.

У НЕК звернулися з проханням до споживачів за можливості перенести заплановане на вечір або ніч користування енергоємними приладами на денні години.

Водночас увечері графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів із 20:00 до 24:00.