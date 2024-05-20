Дефіцит е/е зменшився через потепління, але залишається суттєвим ввечері та вночі - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в енергосистемі завдяки потеплінню і сонячній погоді дещо зменшився, але у вечірні та нічні години її нестача залишається суттєвою, тому можливі графіки погодинних відключень із 18:00 до 24:00 у усіх регіонах України для промислових і побутових споживачів, повідомила НЕК "Укренерго".

Як пояснила компанія в повідомленні в телеграмі, вони можуть бути застосовані при перевищенні лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго.

Споживачів укотре закликають дбайливо споживати е/е протягом усієї доби.

Як зазначає Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі, сьогодні в нічні та ранкові години за запитом України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

За даними НЕК, аварійна допомога залучалася і вчора - з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також із 09:00 до 16:00 за запитом оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Імпорт після зниження на вихідні сьогодні зріс - до 19 499 МВт-год, що в 1,5 раза більше вчорашнього показника. Він здійснюється протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

На ранок знеструмлено 407 населених пунктів, додала НЕК.

За даними Міненерго, внаслідок нічного обстрілу російських окупантів у Чернігівській області було одномоментно відключено 848 абонентів у п'яти населених пунктах.

У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи - без газопостачання залишилися 30 абонентів.