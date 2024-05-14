Продовження режиму безмитної торгівлі стосується переважно торгівлі агротоварами - Свириденко

Рада ЄС остаточно схвалила продовження з червня 2024 року ще на 12 місяців режиму безмитної торгівлі для України, що стосується переважно аграрних товарів, повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Це надзвичайно важливий аспект політичної підтримки для України, зважаючи на всю чутливість питання торгівлі аграрною продукцією. (...) Автономні торговельні преференції ЄС стосуються аграрних товарів, повністю лібералізованих в Угоді. Це 36 категорій товарів, на які передбачені тарифні квоти, а також товари, до яких застосовується система вхідних цін. З червня-2022 ці обмеження знято і тепер повна свобода торгівлі діятиме до червня 2025 року", - процитувала її пресслужба Міністерства економіки.

У міністерстві наголосили, що автономні торговельні преференції ЄС передбачають, що не застосовуватимуться антидемпінгові та захисні заходи щодо металургійної продукції.

Однак різка зміна торговельних потоків між Україною та ЄС, зокрема, різке збільшення торгівлі окремими товарами через сусідні держави-члени ЄС, призвели до цілої низки негативних рішень, зокрема, до блокування кордону.

"Уже тривалий час ми працюємо і з урядами сусідніх держав, і з інституціями ЄС щодо усунення цих явищ. Як реакція на них, у Регламенті ЄС щодо продовження автономних торговельних преференцій містяться положення про особливі захисні заходи, зокрема, й автоматичні заходи щодо кукурудзи, м'яса птиці, цукру, вівса та круп. Найголовніше полягає в тому, що і Україна, і ЄС узгодили, що це продовження автономних торговельних преференцій буде останнім і до літа наступного року сторони оновлять Угоду про асоціацію таким чином, щоб встановити передбачувані умови торгівлі на період до вступу до ЄС", - пояснила Свириденко.

За її інформацією, такі переговори стосуватимуться не лише мит на аграрні товари, які ще не лібералізовані, а й виробничих стандартів, що допоможе зняти упередження щодо української продукції. Український уряд також спробує досягти зняття всіх тимчасових заходів, які прийняли сусідні держави-члени ЄС та Україна, що суперечать логіці відкритої торгівлі між нами.

Наразі ЄС посідає 65% в експорті та 51% в імпорті в Україну і є якірним торговельним партнером для України, нагадали в Мінекономіки.