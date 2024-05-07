Економіка

20:53 07.05.2024

Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

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Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поліпшення умов роботи для українських підприємців - це розширення можливостей для експорту. Сьогодні уряд затвердить і передасть до парламенту законопроєкт щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, буде скасовано мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових товарів.

"Туреччина серед п'ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому угода створює нові можливості для українського бізнесу", - наголосив Шмигаль.

Як уточнило Мінекономіки, угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізних мит на близько 93,4% промислових товарів і 7,6% сільськогосподарських товарів з України. Після закінчення дії перехідних періодів (три-сім років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів і 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита на близько 56% промислових товарів й 11,5% сільськогосподарських товарів.

Після закінчення дії перехідних періодів (два-п’ять років для промислових товарів, два-десять років для сільськогосподарських товарів) Україна скасує ввізне мито ще для 43,2% промислових товарів і 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом, додали в Мінекономіки, положення угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосування санітарних і фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Після ратифікації парламентами країн угода набуде чинності через два місяці після отримання підтвердження завершення внутрішньодержавних процедур останньою зі сторін.

 

Теги: #кабмін #туреччина #торгівля #ініціатива

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