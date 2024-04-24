Більшість банкірів очікують зниження облікової ставки НБУ на 0,5 п.п.

Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%, прогнозують більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна", хоча лунають і сміливіші оцінки - до 13,5% і навіть 13% річних.

"Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. - до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво", - сказав агентству головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

На думку банкіра, зниження на минулому засіданні ставки за тримісячними ДС на 1,5 п.п. - до 17,5% річних "відчутно" посилило ефект від зниження облікової ставки, оскільки середньозважена ставка за 3 міс. ДС і ДС-овернайт скоротилася згодом на 0,9 п.п.

"Іншими словами, загальний імпульс від пом'якшення монетарної політики був сильнішим, ніж зміна облікової ставки сама по собі, що, на нашу думку, є основним аргументом на користь досить м'якого підходу до зниження облікової ставки 25 квітня", - пояснив Колодій.

"Моя особиста думка, що і надалі знижуватимуть поступово (облікову ставку - ІФ-У), я очікую, що ще мінімум на піввідсотка... хоча не виключаю, що можуть і більше знизити", - поділився очікуваннями начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков.

За його словами, такому зниженню сприяє позитивна динаміка інфляції та намір Нацбанку здешевити для держави обслуговування внутрішнього боргу за ОВДП і загалом держборгу.

Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий також очікує зниження ставки в четвер на 0,5 в.п., водночас допускає і зниження на 1 в.п. - до 13,5% річних.

Він вважає, що для такого кроку наявні стимулювальні фактори у вигляді низької інфляції, рекордного запасу золотовалютних резервів і зростання залишків на рахунках фізичних і юридичних осіб.

"Рішення про надання додаткової військової та фінансової допомоги точно позитивно позначиться і на настроях на валютному ринку. Таке рішення матиме і позитивний ефект на відновлення кредитування (хочу нагадати, що НБУ наразі працює над стратегією відновлення кредитування), а отже - і додаткового стимулювання економічного відновлення", - додав банкір.

Мудрий зазначив, що важливим фактором для рівня зниження облікової ставки є і стратегія регулятора щодо часу впровадження другого етапу валютної лібералізації.

"З огляду на стабілізацію на ринку, нижчі за заплановані рівні інфляції та новини про економічну підтримку України чекаємо на незначне зниження облікової ставки в межах 0,5-1%", - зазначила керівник напряму роздрібного бізнесу державного Сенс Банку Юлія Тур.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує зниження облікової ставки на наступному засіданні в межах 0,5-1 п.п.

"Рекордно низька інфляція в березні, яку в Україні активно порівнювали з американською, дає привід для сміливих монетарних рішень. Однак не варто забувати і про широкий набір ризиків, що стримують різке зниження ставки: від воєнних ризиків до бюджетних та інфляційних. Тому, думаю, все ж таки буде ухвалено рішення про помірне зниження облікової ставки до 14%", - поділився очікуваннями Світек.

Найсміливіший прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв - від 0,5 до 1,5%. "Облікова ставка максимально може знизитися до 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами - до 16%", - вважає він.

Більшість банкірів прогнозує зниження облікової ставки протягом цього року до 13% річних.

"НБУ з великою ймовірністю перегляне базову траєкторію облікової ставки (14% річних на кінець 2024 р. згідно з січневим прогнозом - ІФ-У), вбачаючи її помірне подальше зниження до 13% на кінець 2024 р., з огляду на сприятливу інфляційну динаміку цьогоріч", - поділився очікуваннями Колодій з Райффайзену.

Мишаков із ПриватБанку і Світек із Юнексу підтримують цю думку і також вважають, що до кінця цього року облікову ставку можуть знизити до 13% річних.

Водночас у Сенс Банку вважають можливим зниження і до 12,5% річних, а Мудрий з ОТП Банку допускає більш різке зниження облікової ставки: до рівня 12-10% на кінець року з урахуванням рівня затвердженої зовнішньої фінансової допомоги та плану реформ Ukrainian Facility.

"Але при цьому вплив високих воєнних ризиків за цим прогнозом залишається значним", - зазначив він.

У Глобус Банку вважають, що подальше зниження ставки великою мірою залежатиме від економічної ситуації, а також від перебігу війни, що передбачити складно, тому представник фінустанови Замотаєв не виключає, що подальші дії регулятора можуть бути досить консервативними.

"Однак за найоптимістичнішого сценарію, коли інфляція буде нижчою за раніше передбачену (наприклад, 5% замість 8,6%), цілком можливо, що облікова ставка знизиться до довоєнного рівня - до 10%. Відповідно, і ставка за депсертифікатами знизиться до 13-14%", - підсумував банкір.

Щодо макропрогнозу, то Колодій повідомив, що в Райффайзені не очікують змін щодо поточного прогнозу ВВП на 2024 рік - 3,6%, оскільки Нацбанк неодноразово вказував на консервативність у прогнозах зростання економіки.

"Однак ми вважаємо, що прогноз інфляції на кінець року має бути покращений із попередніх показників 8,6% ближче до нашого поточного прогнозу в 7,5%", - зазначив він.

Світек вважає, що регулятор не буде так відчутно змінювати свій сценарій щодо інфляції до кінця 2024 року з 8,6-8,8% у зв'язку зі скромнішими, ніж очікували, прогнозами Мінагрополітики щодо врожаю цього року, обстрілами енергооб'єктів, а також анонсованим підвищенням акцизів на пальне.

"Усе це не дає підстав говорити про суттєвий перегляд прогнозу інфляції до кінця року, ґрунтуючись на березневих показниках. Імовірно, підсумковий результат лише наблизиться до позначки 8%", - повідомив голова правління Юнексу.

Говорячи про ВВП, він згадав вплив обстрілів, воєнних і "бюджетних" ризиків, які, на його думку, не дають говорити про більш активне зростання економіки, ніж НБУ прогнозував на початку року.

"Думаю, що в підсумку оцінки (ВВП - ІФ-У) на кінець року залишаться в межах 3,5-3,7%", - припустив Світек.

Тур і Мішаков дотримуються думки, що регулятор не вноситиме істотних коректив у свій макропрогноз.

"У сфері того, що можуть скасувати деякі обмеження на дивіденди, відсотки, купони від ОВДП, можливо, там якісь ОВДП внесуть до списку тих, що за умови (їх - ІФ-У) погашення резиденти матимуть змогу купити валюту та вивезти цю валюту", - розраховує водночас Мишаков із ПриватБанку.