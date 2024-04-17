Економіка

19:42 17.04.2024

Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через нещодавні російські обстріли - прем'єр

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Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через нещодавні російські обстріли - прем'єр

Український енергетичний сектор зазнав великих утрат унаслідок цілеспрямованих російських ракетних обстрілів - понад 8 ГВт, і ризик подальших значних утрат усе ще залишається, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За останні місяці енергетичний сектор зазнав величезних утрат. Ми втратили понад шість гігаватів потужності нашої енергосистеми, і є ризик ще більших утрат: минулого тижня ми втратили плюс ще два гігавати", - сказав він на Форумі партнерства США-Україна (The U.S.-Ukrainian Partnership Forum) у Вашингтоні в середу.

"Саме тому реконструкція енергетики буде одним з пріоритетних напрямів відновлення України", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що хоча країна багато втратила, але й багато вже відновила та може повернути ще більше, якщо реконструкція супроводжуватиметься модернізацією та оновленням.

За його словами, під час відновлення Україна орієнтується на більш децентралізовану енергосистему з більшоючасткою відновлюваних джерел енергії.

Глава уряду висловив упевненість, що відновлення України буде наймасштабнішим міжнародним проєктом з часів Другої світової війни, і для цього країна створює всі необхідні умови, зокрема реалізує реформи, які формують сприятливий інвестиційний клімат.

До війни встановлена потужність енергосистеми України перевищувала 50 ГВт, однак станом на травень минулого року НЕК "Укренерго" оцінювало її втрати через російську окупацію та руйнування внаслідок обстрілів у 27 ГВт.

На думку одного з експертів, Україна входила в цей опалювальний сезон із потужностями близько 18-19 ГВт.

Теги: #обстріли #енерговтрати

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