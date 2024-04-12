Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

П'яте засідання "круглого" столу міністрів з підтримки України пройде в рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні.

Як ідеться в програмі зборів, їх призначено на 17 квітня.

Повна програма "круглого" столу поки відсутня, проте очікується участь глави СБ Аджая Банги, директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра фінансів України Сергія Марченка.

Того самого дня у Вашингтоні відбудеться організований Торгово-промисловою палатою США Форум партнерства США та України, в якому заявлено участь, зокрема, міністерки торгівлі США Джини Раймондо, спеціального представника США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер, прем'єра Шмигаля та віцепрем'єра - глави Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року. Глава МВФ тоді зазначила на щомісячній потребі України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому президент України Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки і допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від воєнних ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків. Давид Малпасс, який був тоді главою СБ, оцінив дефіцит зовнішнього фінансування швидкого відновлення України 2023 року в $11 млрд, а прем'єр України Шмигаль просив зібрати ці гроші до середини 2023 року, однак станом на зараз таку суму так і не вдалося акумулювати, а можливі механізми використання заморожених російських активів усе ще обговорюють.

Нарешті на четвертому засіданні 11 жовтня 2023 року голова МВФ Георгієва сказала, що потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році оцінюються на $3 млрд вищими, ніж спочатку очікувалося. Представники ЄС і США підтвердили готовність продовжувати фінансову підтримку, однак якщо ЄС виділив відтоді EUR9 млрд і схвалив програму Ukraine Facility на EUR50 млрд до 2027 року, то фінансування США зупинилося, і питання його продовження зав'язло в Конгресі. Таким чином, якщо на другому круглому столі восени 2022 року міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала донорів України поліпшити передбачуваність рівня підтримки та частку грантів, то тепер основну невизначеність у терміни й обсяги зовнішнього фінансування вносять саме США.

Держбюджет України на 2024 рік передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі близько $37,3 млрд, або трохи більше ніж $3 млрд на місяць, порівняно з $42,5 млрд наступного року. Водночас експерти говорять про те, що додаткове зовнішнє фінансування може знадобитися ще цього року, а на наступний рік його дефіцит поки оцінюють у $10-15 млрд.