Економіка

20:04 10.04.2024

"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

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"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

ПАТ "Укрнафта" виділило 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області, а також знизило ціни на автозаправних комплексах у регіоні.

"В часи, коли регіон потерпає від постійних обстрілів російських терористів, маємо гуртуватися та робити усе, щоб допомогти людям", - наведено слова директора "Укрнафти" Сергія Корецького в пресрелізі у середу.

Компанія виділяє 20 млн грн на потреби Сил оборони, які захищають Харківську область.

Підприємство також надає 50 тис. літрів пального для роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і комунальних підприємствах. Далі за потреби ці обсяги будуть збільшувати.

"Разом із цим пальне на автозаправних комплексах регіону стане доступнішим для жителів Харкова та області: ціну на бензин А-95 та дизель зменшено на 3 гривні на літр від стели", - зазначили в "Укрнафті".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #харков #азк #корецький

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