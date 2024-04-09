Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

Кабінет Міністрів України виділив 176,6 млн грн для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 176 млн 550,081 тис. грн для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання.