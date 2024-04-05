Економіка

12:53 05.04.2024

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

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Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України в березні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), збільшилися на 18%, або на $6,7 млрд, - до $43 млрд 762,7 млн.

"Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол. США) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - пояснюють на сайті НБУ в п'ятницю.

Крім того, Нацбанк зазначив, що на валютні рахунки Кабінету Міністрів за березень було переведено $9,32 млрд, тоді як за обслуговування і погашення держборгу сплачено $363,5 млн.

Як зазначив регулятор, крім цього, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.

Серед інших чинників, що визначають обсяг резервів, НБУ назвав операції на валютному ринку: у березні чистий продаж валюти регулятором становив $1,79 млрд, що на 18,5% більше, ніж у попередньому місяці.

Згідно з балансовими даними, НБУ продав на валютному ринку $1,81 млрд і викупив до резервів $25,9 млн.

Центробанк також зазначив, що на поточний обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $266,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", - констатував регулятор.

Як повідомлялося, НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-zrosli-do-438-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-bereznya-onovivshi-istorichniy-rekord-nezalejnoyi-ukrayini

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

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