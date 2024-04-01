Економіка

17:20 01.04.2024

"Нова пошта" організувала доставку товарів з OLX в Польщу

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"Нова пошта" організувала доставку товарів з OLX в Польщу

"Нова пошта" (НП), що входить до групи компаній Nova, організувала доставку товарів з українського маркетплейсу OLX в Польщу, повідомила прес служба НП у понеділок.

"Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою",- йдеться у повідомленні НП.

Зазначається, що замовити товар з OLX можна на будь-яке відділення Nova Post у Польщі, водночас вартість замовлення не повинна перевищувати 1,8 тис грн, а сам товар повинен бути зі списку дозволених для пересилки за кордон.

Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем.

В НП пояснили, що для замовлення товару з OLX в Польщу потрібно обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1,8 тис грн.               та натиснути "Купити із доставкою", після чого вибрати опцію "Нова пошта у Польщу" та заповнити необхідні поля інформацією про місце доставки та відправника. Після цього залишається сплатити на сайті за доставку товару, та очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки замовлення у відділення в Польщі.

Як повідомлялось, у Польщі працюють 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка та можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.

 

Теги: #польща #нова_пошта #olxua

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