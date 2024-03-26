Економіка

21:48 26.03.2024

Сольський у Брюсселі закликав аграрних міністрів ЄС продовжити режим безмитної та безквотної торгівлі з Україною

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Сольський у Брюсселі закликав аграрних міністрів ЄС продовжити режим безмитної та безквотної торгівлі з Україною

Україна розраховує на продовження дії безмитного і безквотного режиму торгівлі з ЄС, на розуміння і підтримку ЄС у ситуації, яка склалася з нашим експортом, заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський під час засідання Ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства (Agrifish) у середу в Брюсселі.

"Якщо проаналізувати цифри станом на сьогодні, виходить що ми обговорюємо проблеми, масштаб яких насправді набагато менший. На жаль, український аграрний сектор став об’єктом негативних міфів, які насправді не мають економічного підґрунтя, а в основному стали продуктом політичної кон’юнктури. Що для нас найбільш боляче – це те, що обговорення цих міфів затьмарюють собою надважливу мету - здатність України вистояти і перемогти у війні з росією", - процитувала його виступ пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сольський зазначив, що український експорт зернових в ЄС повернувся на рівень 2022 року. Майже рік Україна не постачає до сусідніх країн пшеницю, соняшник, кукурудзу та ріпак, більшість агроекспорту вивозить морем.

За його інформацією, від початку року з 17 млн тонн агроекспорту близько 12 млн тонн пішло через порти Великої Одеси, ще майже 3 млн тонн відправлено Дунаєм і лише 2 млн наземним транспортом, переважно залізницею через сусідні країни ЄС.

"Ми транзитом перевозимо через Польщу у місяць стільки ж, скільки вивозимо через українські морські порти за один день. Зараз вартість експорту з України морським шляхом набагато конкурентніша, ніж суходолом", - додав Сольський.

Він зазначив, що негативного впливу експорт української агропродукції на ринки ЄС немає, а подекуди виконує свою роль для стабілізації балансу цін.

Зокрема, частка українського м'яса птиці та яєць у загальному споживанні ЄС становить менше ніж 2% та 1% відповідно. Ціна на цукор у ЄС досі значно вища, ніж була до повномасштабного вторгнення. Якщо прибрати з ринку український цукор, ціна в ЄС ще зросте.

Міністр наголосив, що Україна прагне вільної торгівлі з ЄС на конкурентних ринкових засадах.

"Будь-які обмеження лише послаблюють Україну економічно та прямо віддаляють основну мету – нашу з вами спільну перемогу над росією у цій війні", - резюмував Сольський.

 

 

Теги: #брюссель #торгівля #сольський

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