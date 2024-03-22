Італія має намір брати участь у створенні логістичного центру Horonda Platform

Міністр бізнесу Італії Адольфо Урсо повідомив про "спільне бажання" Італії з Україною підписати меморандум щодо логістичного центру Horonda Platform на Закарпатті - спільного проєкту італійського консорціуму на чолі з FS Group (Державна залізниця Італії) та української NSV Group.

За його словами, проєкт інтермодальної логістичної платформи Horonda, "метою якого є підтримка комерційних обмінів з Україною, особливо... коли українські порти сильно скомпрометовані через триваючий конфлікт", обговорювали з першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко перед початком другої сесії міністрів промисловості, технологій та цифрових технологій G7 у Вероні 15 березня 2024 року.

"Щодо цього цікавого логістичного проєкту, виникло спільне бажання розпочати підписання меморандуму про взаєморозуміння 9 квітня в Трієсті в межах зустрічі міністрів країн східноєвропейського квадранта", - повідомив Урсо.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" керуючий партнер NSV Group Микола Шаповалов, проєкт Horonda Platform охоплює 13 га сухого порту, 35 га індустріального парку і силосного сховища ємністю 50 тис. тонн. На першій стадії проєкту заплановано дві залізничні лінії європейського та дві українського формату по 1 км. Також закладено можливість розширення та значного збільшення потужностей. Наразі вже отримано всі дозволи та відбувається фінальна стадія проєктування. Водночас тривають підготовчі роботи з будівництва, яке розпочнеться наприкінці травня.

"Інформація про інвесторів поки що під NDA, українська сторона є мажоритарним партнером. Проєкт розраховує на підтримку європейських інституцій щодо фінансування важливих інфраструктурних проєктів, оскільки він пов'язаний із цільовими європейськими маршрутами", - повідомив Шаповалов.