Економіка

14:58 20.03.2024

Польща має намір заборонити транзит агропродукції з України до розроблення правил двосторонньої торгівлі

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Заборона транзиту через Польщу української агропродукції, яку раніше вже було заборонено до імпорту в країну, увійшла до переліку умов, про які домовилося польське Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів на переговорах із фермерами.

"Ми припускаємо, що це рішення залишиться чинним доти, доки не буде досягнуто угоду про правила торгівлі між Польщею та Україною, що убезпечить наш ринок", - наведено в релізі слова держсекретаря міністерства Міхала Колодзейчака.

Він уточнив, що згідно з досягнутими домовленостями міністерство звернеться до Ради міністрів Польщі з проханням призупинити транзит продуктів, на які наразі вже накладено ембарго.

"Усі чутливі продукти мають бути заблоковані", - зазначається в релізі.

За словами Колодзейчака, значна частина підписаного пакета зобов'язань стосується торговельних питань між Польщею та Україною. "Сьогодні найголовніше - виробити правила торгівлі між Польщею та Україною", - сказав він.

Польські ЗМІ уточнили, що йдеться про закриття транзиту вже з 1 квітня.

Серед інших пунктів домовленості - забезпечення адресності дотацій фермерам і змін до "Зеленого курсу" ЄС.

Як повідомлялося, уперше заборона на імпорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України була введена Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією 2 травня 2023 року на період до 5 червня, а потім її було продовжено до 15 вересня після серії протестів на кордоні з його блокуванням.

ЄС з 15 вересня скасував цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн і згодом запровадила відповідне ліцензування. Проте того самого дня Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони на імпорт українських агротоварів. Окрім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи Польща заборонила ввезення до країни круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій.

Проте з осені минулого року протести і блокування українсько-польського кордону поновилися і особливо посилилися в останній місяць.

Українська сторона розраховує досягти якихось рішень щодо цього питання на двосторонніх переговорах у Варшаві, що відбудуться 28 березня.

 

Теги: #транзит #польща

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