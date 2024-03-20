Попит шукачів роботи на перенавчання значно зріс - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє про значне зростання попиту претендентів на роботу на перенавчання.

"Дуже збільшився, і ми бачимо мотивацію людей до перенавчання. Тут слід зазначити, що наразі ми робимо акцент на індивідуальному обслуговуванні кожної людини і кожного роботодавця. Тому нам справді є що запропонувати людям у різних життєвих обставинах: учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним громадянам, людям з інвалідністю, роботодавцям. І йдеться не про виплату, а саме про перенавчання", - розповіла Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи збільшився попит на перенавчання.

За її словами, наразі в портфелі Служби кілька пакетів послуг із перенавчання.

Перший - це навчання зареєстрованих безробітних, яке організовують на замовлення роботодавця або якщо у людини є бажання розпочати власний бізнес.

"Наша головна мета - це не навчання заради навчання, а конкретне замовлення роботодавця і бажання людини бути працевлаштованою. Таке навчання можливе і у навчальних закладах, і безпосередньо у роботодавця, що значно прискорює адаптацію людини до умов підприємства", - пояснила вона.

Другий пакет - це "Ваучер для навчання", тобто програма навчання для людей, які не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні: люди, старші за 45 років; внутрішньо переміщені особи; учасники бойових дій; люди з інвалідністю; люди, щодо яких установлено факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України без обмеження віку.

"Справді, ця програма справила дуже великий фурор, у хорошому сенсі цього слова. Наприклад у 2019-2021 роках ми максимум видавали 1 тис. ваучерів на всю країну за рік. Минулого року ми видали понад 18 тис. ваучерів. Цьогоріч план 20 тис. ваучерів, але я думаю, що ми його перевиконаємо, тому що вже на сьогодні видано понад 4 тис. ваучерів", - заявила Жовтяк.

Очільниця відомства розповіла, що серед популярних професій і спеціальностей, які обирають люди для перенавчання, на першому місці психологія, далі йдуть медсестринство, трактористи, електрогазозварювальники, швачки та кухарі.

Крім того, для підготовки та перепідготовки учасників бойових дій і людей, які отримали інвалідність унаслідок війни, реалізують експериментальний проєкт із навчання в закладах освіти Служби зайнятості, з яких наразі повноцінно діють вісім: у Рівному, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Полтаві, Сумах та Івано-Франківську.