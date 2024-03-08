Економіка

14:19 08.03.2024

Бренди міжнародного ритейлера Inditex повертаються в Україну - МЗС

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Бренди міжнародного ритейлера Inditex повертаються в Україну - МЗС

Міністерство закордонних справ України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.

"На доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших", - ідеться в повідомленні МЗС.

Зазначається, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу.

"Дякуємо нашим партнерам за підтримку цих зусиль. МЗС України продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній", - додали у відомстві.

 

Теги: #ритейлер #мзс

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