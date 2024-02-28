Частину акцій "Укрпошти" може бути продано після перемоги у війні - СЕО

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський не відкидає часткової приватизації компанії шляхом продажу міноритарного пакета 25-49% акцій після перемоги України в розв'язаній РФ повномасштабній війні.

"Мені дуже хотілося, щоб після перемоги або близько перемоги ми стали однією з перших компаній, яка б провела успішну, круту приватизацію, принаймні пакета акцій. Ми для цього готові. Ми вже акціонерне товариство, тобто у держави є 100% акцій, які вона може продати в будь-який час", - заявив Смілянський на Business Breakfast Forbes Україна в середу.

Як потенційних покупців він вказав великі фінансові інституції, як-от Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), "які захочуть підтримати приватизацію в Україні і потім продати свій пакет акцій, можливо, на IPO".

Крім того, за його словами, придбати пакет акцій "Укрпошти" міг би стратегічний інвестор, який допоміг би компанії підвищити капіталізацію і за кілька років вийшов би зі складу її акціонерів, продавши акції на біржі пулу фондів, зокрема й пенсійним.

Смілянський зазначив, що приватні private equty і венчурні фонди могли б стати власниками частини акцій "Укрпошти", оскільки логістика і доставка посилок ще багато років буде перспективним напрямом, який неможливо перевести в дистанційний формат.

"І далі - це партнери на кшталт DHL (німецька поштово-логістична група - ІФ-У) або схожі, або Amazon, які можуть розглядати вхід на ринок. І одна з можливостей входу на ринок - це придбання наявного гравця", - сказав він.

На думку СЕО "Укрпошти", доцільно продавати акції компанії частинами, оскільки продаж 100% не буде сприйнятий "ні політично, ні людьми".

"Перший продаж, я думаю, має бути 25%, далі 49%, можливо 50%. Таку кампанію, як "Укрпошта", не можна приватизувати загалом, тому що це не буде сприйнято ні політично, ні людьми. Треба показувати частинами, що дивіться: ось зайшов інвестор, стали лише кращими, нічого поганого не вийшло - давайте подивимося, що можемо ще приватизувати частину", - сказав Смілянський.

Водночас він зазначив, що навряд чи на момент продажу компанії вдасться досягти капіталізації, що дорівнює DHL, зокрема через розмір ринку поштових послуг в Україні та низькі тарифи.

"У жодній країні Європи ти за долар не відправиш експресом наступного дня посилку. В Україні це можливо завдяки конкуренції", - зазначив він, наголосивши, що на момент продажу "певна капіталізація буде".

Одним із напрямів у рамках підготовки "Укрпошти" до часткової приватизації в майбутньому, за словами гендиректора, буде зниження частки доходів, пов'язаних із державою.

"Коли я прийшов в "Укрпошту", частка доходу, пов'язана з державою, становила 60%. Що я маю на увазі під "пов'язано"? Пов'язано - це, коли держава регулює тарифи, наприклад на листі або газетах. Або коли держава платить за послуги, наприклад за доставку пенсії. Ця частка становила 60%, сьогодні вона становить 38%. І я дуже сподіваюся, що якщо ми все ж таки будемо успішними і отримаємо право на банківську діяльність, то протягом двох років ця частка зменшиться до 8%", - заявив СЕО "Укрпошти".