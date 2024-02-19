Економіка

20:37 19.02.2024

Товарообіг "Фокстроту" на акційному тижні до Дня закоханих зріс на третину

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Товарообіг "Фокстроту" на акційному тижні до Дня закоханих зріс на третину

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" у період продажу з 1 до 14 лютого, приурочений до Дня закоханих, збільшив товарообіг на 31,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з пресрелізом, у зазначений період найпопулярнішими були товари з категорії портативної електроніки, частка яких у загальній структурі товарообігу компанії цього року склала 24% і зросла на 20% до товарообігу минулорічної акції.

Продаж у категорії дрібної побутової техніки склав 20% від загального товарообігу, що на 48% більше проти минулого року, категорія "великого побуту" зросла на 52%.

За даними мережі, у категорії "жіноча краса" лідирували фени та мультистайлери, частка яких склала 46%. У "чоловічій" категорії товарів найбільш популярними були тримери та електробритви. При цьому в компанії відзначили гендерну збалансованість покупок.

"Найбільше зростання в кількісному вимірі продемонстрували фени, а ось у грошовому еквіваленті значний приріст бачимо за стайлерами, що пов'язано з поверненням на ринок України бренду Dyson, а також зростанням категорії фен-щіток. Такий підвищений попит може свідчити про поступове повернення частини жінок в Україну, загалом же - про відновлення позитивних споживчих настроїв у всіх категоріях чоловічої та жіночої краси. Крім того, значно зростає середній+ і преміум-сегмент товарів", - зазначив комерційний директор компанії "Фокстрот" В'ячеслав Склонний.

За його словами, цього року спостерігалася тенденція до покупок в останній момент, характерна для мирного часу.

"Така динаміка повторює тенденцію мирних часів, коли найбільший попит і бажання клієнтів купувати подарунки були зосереджені в останні два дні. Відтак, дуже радісно і зворушливо було чути від покупців у ці дні, що вони обирають товар саме на подарунок. І цей факт є ще одним доказом того, що, незважаючи на теперішні виклики, українці знаходять можливість дарувати, цінувати та любити", - підсумував Склонний.

"Фокстрот" - одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. На листопад 2023 року в мережі працює 122 фізичні магазини в 67 містах і обласних центрах України, а також онлайн-майданчик foxtrot.ua. Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія надала ЗСУ допомоги на близько 20,5 млн грн.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.

 

 

Теги: #ритейлер #фокстрот #продаж

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