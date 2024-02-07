Енергетики повернули світло жителям Дніпровського району після ранкової ракетної атаки - ДТЕК

Енергетики ДТЕК заживили всіх жителів Дніпровського району Києва, які залишалися без електропостачання після ранкової ракетної атаки росіян на столицю зранку в середу.

"Всього 29 100 родин. Будинки підключили за резервними схемами живлення, щоб якнайшвидше повернути світло киянам", - повідомляють у телеграм-каналі ДТЕК.

Там зазначили, що компанія продовжує ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж.

"Але висновок очевидний – росіянам знову не вдалося нас зламати", - наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося, під час ракетної атаки у середу зранку Міністерство енергетики повідомляло про те, що від світла відключено 19,4 тис. абонентів у Дніпровському та Деснянському районах, а також заклади охорони здоров'я. Причиною цього стало пошкодження уламками високовольтних ліній електропередачі та знеструмлення підстанції.