Економіка

17:03 06.02.2024

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

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Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

Міжнародні резерви України в січні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснив НБУ на своєму сайті у вівторок.

Серед інших чинників, що визначають обсяг резервів, НБУ назвав операції на валютному ринку: у січні чистий продаж валюти регулятором становив $2,53 млн, що на 29% менше за попередній місяць.

Регулятор зазначив, що за січень на рахунок Кабінету Міністрів у НБУ було переказано $898,9 млн, а за обслуговування і погашення держборгу сплачено $441,6 млн.

Нацбанк також зазначив, що на поточний обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $86,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - констатували в центробанку.

Як повідомлялося, НБУ в січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд і до $42,1 млрд із $45 млрд на кінець 2025 року.

 

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

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