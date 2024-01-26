Економіка

17:07 26.01.2024

ВАКС відмовив Мін'юсту у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна"

2 хв читати
ВАКС відмовив Мін'юсту у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна"

Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна", повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих.

"Поки що аргументів суду не знаємо. Повне рішення сподіваюся отримати найближчим часом. З оголошеного в засіданні - ВАКС відмовив у стягненні частки в ТОВ "Альянс Холдинг" і задовольнив позов про стягнення 100% частки в капіталі ТОВ "НК "Альянс-Україна", - написала вона на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Багатих додала, що рішенням ВАКС не задоволена, а Мін'юст готуватиме апеляцію.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України в жовтні 2023 року подало до ВАКС позов щодо стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснефть".

У позовній заяві міститься вимога про стягнення в дохід держави певних активів компаній Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Eatongate Holdings Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс-Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Зокрема, "Альянс Холдинг" управляє мережею автозаправних станцій (АЗС) Shell в Україні. Cicerone Holding належить 100% "Альянс Холдинг".

СП Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. "Альянс" передав у СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року - під санкції України.

За даними видання Forbes Ukraine, які їм надала Shell, компанія у два етапи збільшила частку акцій компанії-власника АЗС Shell в Україні до 97,4% у 2022-2023 роках.

Наразі мережа АЗС Shell налічує 132 станції у 20 областях України.

 

Теги: #мінюст #вакс #альянс_холдинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 22.01.2024
Китайська будкомпанія перерахувала майже 500 млн грн Держагентству відновлення та МБРР за рішенням суду

Китайська будкомпанія перерахувала майже 500 млн грн Держагентству відновлення та МБРР за рішенням суду

17:57 22.01.2024
Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

20:11 19.01.2024
ВАКС стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради Дніпропетровської області

ВАКС стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради Дніпропетровської області

11:52 19.01.2024
ВАКС продовжив дію зобов'язань для депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

ВАКС продовжив дію зобов'язань для депутата Одарченка, підозрюваного в підкупі голови Держагентства відновлення

18:36 27.12.2023
ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

11:47 25.12.2023
ВАКС засудив до 11 років в'язниці ексголову правління ПАТ "Реал Банк" за заволодіння 4,7 млрд грн

ВАКС засудив до 11 років в'язниці ексголову правління ПАТ "Реал Банк" за заволодіння 4,7 млрд грн

15:15 12.12.2023
Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

15:24 02.12.2023
Впровадження порядку про кінцевих бенефіціарів відтерміновано до 1 квітня

Впровадження порядку про кінцевих бенефіціарів відтерміновано до 1 квітня

12:07 28.11.2023
ВАКС заарештував нардепа Лабазюка з альтернативою застави в 40,2 млн грн

ВАКС заарештував нардепа Лабазюка з альтернативою застави в 40,2 млн грн

09:39 28.11.2023
ВАКС заарештував з альтернативою застави ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку

ВАКС заарештував з альтернативою застави ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

ОСТАННЄ

У ВР розробляють нову концепцію бронювання - голова економічного комітету

ФАО залучить $290 млн для підтримки українського агросектору

В Україні відновлять інвентаризацію недобудов і довгобудів

"Укрнафта" придбала 12 нових автобусів

В Україні рекордними темпами зростають ціни на продовольчу пшеницю вищих сортів

Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити

Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, а виплати для переселенців-пенсіонерів буде продовжено на 6 місяців - Шмигаль

Кабмін напрацьовує зміни в підтримці переселенців із числа незахищених верств із продовженням виплат на проживання - Шмигаль

"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА