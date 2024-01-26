ВАКС відмовив Мін'юсту у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна"

Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна", повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих.

"Поки що аргументів суду не знаємо. Повне рішення сподіваюся отримати найближчим часом. З оголошеного в засіданні - ВАКС відмовив у стягненні частки в ТОВ "Альянс Холдинг" і задовольнив позов про стягнення 100% частки в капіталі ТОВ "НК "Альянс-Україна", - написала вона на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Багатих додала, що рішенням ВАКС не задоволена, а Мін'юст готуватиме апеляцію.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України в жовтні 2023 року подало до ВАКС позов щодо стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснефть".

У позовній заяві міститься вимога про стягнення в дохід держави певних активів компаній Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Eatongate Holdings Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс-Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".

Зокрема, "Альянс Холдинг" управляє мережею автозаправних станцій (АЗС) Shell в Україні. Cicerone Holding належить 100% "Альянс Холдинг".

СП Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. "Альянс" передав у СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року - під санкції України.

За даними видання Forbes Ukraine, які їм надала Shell, компанія у два етапи збільшила частку акцій компанії-власника АЗС Shell в Україні до 97,4% у 2022-2023 роках.

Наразі мережа АЗС Shell налічує 132 станції у 20 областях України.